A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a negar conversas tendo em vista a saída de Abel Ferreira para a seleção do Brasil. De resto, a líder do Verdão revelou que quer renovar com o treinador português até 2027, quando termina o mandato.

«Eu já falei disso inúmeras vezes. Nós nunca fomos procurados pela CBF, o Ednaldo [presidente da CBF] nunca me ligou para fazer qualquer convite. O nosso grande desejo é que o Abel fique até ao fim do meu mandato, seria histórico. Esse é o meu objetivo, que ele fique até dezembro de 2027», disse Leila Pereira, à margem de um evento sobre o Mundial de clubes.

«Temos vários compromissos este ano. O Abel tem contrato até dezembro deste ano e o meu objetivo é que ele renove. Já começamos a conversar, sim. O Abel sabe das nossas intenções, começamos a conversar. Gostaria de resolver o mais rápido possível», acrescentou.