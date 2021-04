Abel foi expulso na final da Supertaça do Brasil, que o Palmeiras perdeu para o Flamengo no desempate por penáltis, e em conferência de imprensa garantiu que viu o vermelho por ter dito que o árbitro não estava ao nível das duas equipas que estavam a discutir o troféu.

No relatório, contudo, o árbitro Leandro Pedro Vuaden referiu algumas injúrias:

«Expulso por contestar de forma ofensiva as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras: 'Você é um tendencioso do car****' reiteradas vezes, inclusive saindo de sua área técnica. Informo que o mesmo já havia sido advertido verbalmente e com cartão amarelo por sua conduta inadequada. Relato também que me senti ofendido com as palavras a mim dirigidas. Após a saída do treinador expulso, o jogo reiniciou normalmente», escreveu.

Depois de Abel, também o adjunto João Martins viu o cartão vermelho, já bem perto do final da segunda parte.

«Expulso por contestar de forma acintosa e ofensiva as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras: 'Você é ruim, fraco pra car****' reiteradas vezes, inclusive saindo de sua área técnica. Informo que o mesmo, após ser expulso, continuou contestando de forma ofensiva proferindo as palavras relatadas acima. Após o mesmo se deslocar para o vestiário, o jogo reiniciou normalmente», escreveu o árbitro.