Artur Jorge ainda vive em estado de graça depois da conquista do Brasileirão pelo Botafogo [apenas o terceiro na história do clube] e da inédita Taça Libertadores, que o técnico considera como um jogo que «marcou para a vida».

«Tenho ainda muita dificuldade em falar sobre esse jogo, porque emocionalmente é um jogo que mexe muito comigo. É um jogo que me deixou marcas para a vida, seguramente. Aquele foi o jogo das nossas vidas. Conquistar o troféu perante todas aquelas circunstâncias que poderiam ser adversas faz com que esta final tenha um sabor muito especial», afirmou o treinador português.

Entre os dois títulos conquistados, o técnico do Botafogo tem dificuldade em escolher, mas reconhece que tem uma preferência.

«Se eu tiver mesmo que escolher um, escolho a ‘Libertadores’ por ser um troféu inédito no clube e internacional. Tem um valor diferente, especial. Conseguimos acrescentar um novo título a um clube centenário, que tem uma história riquíssima e uma trajetória de grande valor no futebol brasileiro», concluiu.

Mas o impacto destas conquistas só foi mesmo sentido quando terminou a temporada para o Botafogo.

«Uma das coisas que eu mais ouvi foi ‘vocês não têm noção do feito que alcançaram’. Porque estamos a falar do que só aconteceu três vezes no futebol brasileiro, com o Santos, Flamengo e agora o Botafogo, de vencer a Libertadores e o campeonato no mesmo ano. Tudo isto foi um feito que nos deixou uma marca muito vivida. Vimos famílias inteiras a chorar, que quebraram com a emoção, que ansiavam por todos estes momentos de alegria. Foi uma jornada incrível e impagável, inolvidável mesmo. Seguramente que o tempo nos vai ainda levar para uma galeria dos notáveis da elite, daquilo que são as lendas e os heróis do Botafogo», atirou Artur Jorge.

Sobre o futuro, o técnico de 52 anos aponta para o contrato que tem assinado com o clube brasileiro até dezembro de 2025, mas não desmente que houve «contactos informais» vindos de Portugal.

Quando questionado acerca da capacidade para orientar um dos «três grandes» no futuro, Artur Jorge considera que as conquistas do Brasileirão e da Libertadores são «uma confirmação de um trabalho».

«Por vezes, nós temos que nos pôr à prova e que nos desafiar em contextos diferentes e eu arrisco-me a dizer que é muito mais difícil ser campeão no Brasil, no Botafogo, do que em qualquer um dos ‘três’ aqui em Portugal. Não tenho dúvidas nenhuma disso, porque a competitividade do campeonato é muito diferente e mais exigente», atirou o treinador do campeão brasileiro.

Artur Jorge foi condecorado esta terça-feira, depois de o Botafogo ter vencido este ano o Campeonato Brasileiro, à frente do Palmeiras de Abel Ferreira e conquistou uma dobradinha histórica, com a Taça Libertadores, a primeira do clube centenário.