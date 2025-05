O português António Oliveira é o novo treinador do Sport, anunciou o clube do Recife, ao final da tarde desta sexta-feira.

Em comunicado, o Sport informa que António Oliveira assinou contrato até ao «fim de 2025, com cláusulas de renovação automática em caso de apuramento para a Taça Sul-Americana».

O novo técnico sucede ao compatriota Pepa, que conduziu o Sport ao regresso ao Brasileirão para 2025.

Esta é uma nova aventura de António Oliveira, de 42 anos, no futebol brasileiro, onde já treinou as equipas principais de Corinthians, Cuiabá, Coritiba e Athletico Paranaense.

Diego Favarin, Felipe Zilio, Vitor Couto e Fábio Miguel compõem a equipa técnica de António Oliveira no Sport, que é o atual 20.º e último classificado do Brasileirão, com dois pontos.