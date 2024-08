O Coritiba anunciou a contratação de Josué Pesqueira.

O médio internacional português em quatro ocasiões, que terminou recentemente a ligação ao Legia Varsóvia, vai prosseguir a carreira na Serie B do Brasil.

Aos 33 anos (completa 34 em setembro), Josué prepara-se para mais uma experiência fora de Portugal, ele que, além de Polónia, já jogou também na Turquia, Israel e Países Baixos.

Figura de destaque no Legia nas últimas três temporadas, Josué atua no estrangeiro desde 2016/17, altura em que rumou ao Galatasaray por empréstimo do FC Porto, clube no qual foi formado e se estreou profissionalmente em 2008/09.

O Maisfutebol noticiou no início da semana que Josué tinha em mãos ofertas da Turquia e do Brasil.