OFICIAL: Josué renova pelo Coritiba até ao final de 2026
Médio formado no FC Porto prepara a estreia no Brasileirão
Josué vai estrear-se no Brasileirão com as cores do Coritiba, uma vez que renovou até o final de 2026. O anúncio foi feito na noite de segunda-feira.
«Vamos fazer uma linda festa como fizemos em todos os jogos de 2025. Vamos fazer com que 2026 seja ainda mais inesquecível», atirou o médio português de 35 anos, natural de Valongo.
Neste ano, Josué totalizou sete golos e sete assistências em 41 jogos, depois de duas assistências e um golo em 14 partidas em 2024. Formado no FC Porto, o médio passou também por Sp. Braga, Paços de Ferreira, Sp. Covilhã e Penafiel, além de épocas nos Países Baixos, Turquia, Israel e Polónia.
Assim, o currículo conta com Taça de Portugal, Supertaça, Série B do Brasil, Taça polaca, Supertaça polaca, Supertaça turca e Taça de Israel.
