Pedro Caixinha foi despedido do comando técnico do Santos.

A saída do treinador português já era expectável, depois do aumento das críticas após a derrota com o Fluminense neste domingo e a marcação de uma reunião de emergência da cúpula do histórico emblema brasileiro.

Caixinha assumiu o comando técnico do Santos no princípio deste ano depois de duas épocas no Red Bull Bragantino. Em 16 jogos somou apenas seis vitórias: fez apenas um ponto das primeiras três jornadas do Brasileirão e foi eliminado nas meias-finais do Campeonato Paulista.

Na mesma nota na qual confirmou a demissão de Pedro Caixinha e dos adjuntos Pedro Malta e José Pratas, além do preparador físico Guilherme Gomes e do treinador de guarda-redes José Belman, o Santos informa que César Sampaio, antigo internacional brasileiro e finalista vencido do Mundial 1998, assume interinamente o comando da equipa, que já nesta quarta-feira recebe o Atlético Mineiro para a 4.ª jornada do campeonato.

