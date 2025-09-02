OFICIAL: Renato Paiva despedido do Fortaleza após dez jogos
Treinador português deixa a equipa no 19.º lugar do Brasileirão
O Fortaleza oficializou a saída de Renato Paiva, um cenário que já tinha sido avançado pelo Maisfutebol esta terça-feira.
O treinador português deixa o emblema de Ceará ao fim de dez jogos, nos quais conseguiu apenas uma vitória, além de três empates e seis derrotas. A juntar a isto, foi afastado da Taça Libertadores pelo Velez Sarsfield.
Paiva chegou ao Leão do Pici há menos de dois meses, na sequência do despedimento do Botafogo, após a participação no Mundial de Clubes. O técnico português, de 55 anos, sai com o Fortaleza em zona de despromoção, no 19.º lugar do Brasileirão, com 15 pontos, seis acima da «linha de água».
Em comunicado, o Fortaleza também anunciou as saídas dos adjuntos Ricardo Dionísio e Miguel Santos e do treinador de guarda-redes Rui Tavares deixam o clube.
Renato Paiva, que treinou durante vários anos nos escalões de formação do Benfica, também já comandou o Bahia, Toluca (México) e Independiente del Valle (Equador).
O Fortaleza Esporte Clube comunica a saída do treinador Renato Paiva do comando técnico da equipe.— Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) September 2, 2025
Os auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel Santos e o preparador de goleiros Rui Tavares também deixam o Clube.
O Leão do Pici agradece os serviços prestados e deseja sucesso para o… pic.twitter.com/ope2cbJP0x