O Fortaleza oficializou a saída de Renato Paiva, um cenário que já tinha sido avançado pelo Maisfutebol esta terça-feira.

O treinador português deixa o emblema de Ceará ao fim de dez jogos, nos quais conseguiu apenas uma vitória, além de três empates e seis derrotas. A juntar a isto, foi afastado da Taça Libertadores pelo Velez Sarsfield.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Paiva chegou ao Leão do Pici há menos de dois meses, na sequência do despedimento do Botafogo, após a participação no Mundial de Clubes. O técnico português, de 55 anos, sai com o Fortaleza em zona de despromoção, no 19.º lugar do Brasileirão, com 15 pontos, seis acima da «linha de água».

Em comunicado, o Fortaleza também anunciou as saídas dos adjuntos Ricardo Dionísio e Miguel Santos e do treinador de guarda-redes Rui Tavares deixam o clube.

Renato Paiva, que treinou durante vários anos nos escalões de formação do Benfica, também já comandou o Bahia, Toluca (México) e Independiente del Valle (Equador).