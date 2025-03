O Botafogo empatou a zero este domingo na visita ao Palmeiras, no arranque do Brasileirão, um resultado que não deixou Renato Paiva satisfeito.

«Não estou satisfeito com o resultado, mas, de facto, volta-se a confirmar que este é um grupo de campeões. Em vários momentos houve demonstrações de talento. Não só talento técnico, mas tático. Mas também no honrar do emblema. Foi assim que eles ganharam os títulos e é assim que vão continuar a ganhar. Voltou o Botafogo que honra os adeptos. Mais uma vez, repito que não estou satisfeito com o resultado», frisou o técnico português do «Fogão», em conferência de imprensa.

«Acho que os resultados são sempre justos. O que digo é que não fiquei satisfeito enquanto treinador, porque viemos aqui para ganhar, como em qualquer campo. Acho que o jogo teve mais momentos para o Botafogo, depois alguns para o Palmeiras. Podia esperar-se que, depois do início de época que o Botafogo teve, pudesse ter algumas dúvidas, ainda por cima em casa do Palmeiras. Ficou provado que os jogadores são muito fortes psicologicamente. Demonstraram um crer, atitude e vontade muito grandes», disse ainda Renato Paiva, após o duelo com Abel Ferreira.

A cumprir a primeira época no campeão brasileiro, o treinador luso assumiu que não quis alterar o trabalho que estava feito, mas optou por algumas alterações. «Seria muito pouco inteligente chegar aqui e mudar radicalmente o que estava feito num conjunto de campeões e num modelo de jogo que deu dois títulos ao clube. Mas saíram jogadores e o meu trabalho é perceber a características dos jogadores que chegaram e perceber se dá para continuar a jogar da mesma forma ou temos de fazer uma ligeira adaptação. Foi isso que tentámos fazer.»

Questionado sobre a titularidade de Patrick de Paula, que chegou a ficar de fora das opções, Renato Paiva salientou que os jogadores têm de acreditar no treinador.

«Cada um tem de aproveitar a equipa técnica que tem e olhar para a oportunidade de se desenvolver. Eles têm de acreditar. Pode vir Mourinho, Guardiola, Ancelotti... Se quiserem muito e o jogador não quiser de nada adianta. O Patrick fez dois jogos, bons jogos, mas tem de fazer mais. Tem a ver com sustentação, não picos. Temos de manter, enquanto campeões, o patamar de rendimento muito altos», rematou.