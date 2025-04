Renato Paiva alcançou o primeiro triunfo no comando do Botafogo, ao fim de três jogos, o que serviu para afastar alguma desconfiança dos adeptos. No entanto, após a partida diante do Juventude (2-0), o treinador português deixou alguns recados.

«Replicar trabalhos não é fácil. Teríamos de encontrar outro [Thiago] Almada e Luiz Henrique, mas não existem. Temos de jogar em função do que temos. O Artur não é o Luiz Henrique e o Santi não é o Almada. Quando cheguei ao Bahia, tinham acabado de subir da Série B para a Série A, com 25 novos jogadores. Queriam que ganhasse o Baiano, mas não era o plantel que é agora. Só que a culpa é do Paiva. Mas o Paiva é tranquilo, tenho a consciência tranquila», começou por dizer o treinador luso, aos jornalistas.

«Comparam o trabalho do Bahia com o Botafogo, mas cheguei aqui com o plantel montado, campeão da Libertadores e do Brasileiro. Não viram o Toluca ou o Del Valle, que nunca tinha sido campeão. O trabalho do treinador tem validade menor do que um iogurte, porque é de três em três dias. O [Pep] Guardiola no Manchester City não pode ser comparado com o Guardiola de quando começou no Barcelona B», prosseguiu.

«Com o Bahia fiz a melhor campanha na Taça do Brasil. No Brasileirão fui exposto porque é muito difícil. Como vou contrariar a desconfiança? Ganhando e jogando bem? Quando não jogar bem, tenho de ganhar. E quando não se ganhar, tem-se de tentar jogar bem. E, depois, trazer taças. O adepto já viu coisas melhores, não está satisfeito, e junto-me a eles. Gosto da exigência dos adeptos e gosto que desconfiem do meu trabalho. Sei do que sou capaz e dos jogadores que tenho. Eu sei o porquê de tantas vitórias», rematou.