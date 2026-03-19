Em busca de encurtar terreno para o líder São Paulo, o Palmeiras não vacilou levou a melhor na receção ao Botafogo.

A equipa orientada por Abel Ferreira começou a construir a vitória por 2-1 logo aos 9 minutos. No seguimento de uma transição rápida conduzida por Arias, a bola chegou até Andreas Pereira, que atirou para o 1-0: o golo acabou por ser atribuído a Allan, que foi o último a tocar na bola.

Em vantagem no marcador, e após um início de jogo no qual consentiu uma boa ocasião de golo à formação de Martín Anselmi, ex-técnico do FC Porto, o Palmeiras cresceu no jogo e acumulou aproximações perigosas à baliza contrária, mas o marcador só voltaria a mexer na segunda parte, já depois da expulsão de Medina, jogador do Botafogo que foi admoestado com o cartão vermelho direto.

A etapa complementar começou com uma ameaça do Botafogo na marcação de um livre lateral, mas a resposta do verdão, tal como aconteceu na primeira parte, foi quase imediata: após uma boa recuperação de bola de Andreas Pereira, Arias aproveitou o desequilíbrio defensivo da equipa carioca e conduziu a bola até ao remate triunfal de pé esquerdo já dentro da área.

Mesmo em inferioridade numérica, o Botafogo ainda conseguiu reentrar no jogo. Pouco depois do 2-0, a equipa visitante reduziu a desvantagem com alguma sorte num lance concretizado por Danilo, que não festejou o golo marcado à antiga equipa.

O resultado não voltou a alterar-se e com este resultado o Palmeiras soma o segundo triunfo no Brasileirão e segue, agora com 16 pontos em sete jogos, na pressão sobre o líder São Paulo. Já o Botafogo continua em zona de despromoção: o conjunto de Anselmi, que enfrenta forte contestação, está em zona de descida com apenas 3 pontos em cinco jogos.