O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira venceu na última madrugada o Sport Recife, depois de ter estado a perder e reassumiu a vice-liderança do Brasileirão, com 49 pontos, ainda assim a dez do líder, o At. Mineiro.

Barcia aos quatro minutos deu vantagem ao Sport, mas na segunda parte a equipa de Abel deu a volta graças aos golos de Luiz Adriano (53m) e Felipe Melo (81m), que deram justiça ao resultado de um jogo em que o Palmeiras fez mais de 30 remates à baliza.

Este segundo lugar da equipa do técnico português, porém, pode ser perdido para o Flamengo, que tem menos três jogos disputados e está apenas a três pontos do Verdão.