O Palmeiras foi o grande dominador dos prémios do campeonato estadual de São Paulo, que venceu no passado fim de semana, com cinco jogadores no onze ideal e ainda o melhor jogador da competição.

A grande surpresa foi, porém, a não eleição de Abel como melhor treinador Paulistão, prémio que foi atribuído a Rogério Ceni, do São Paulo, que perdeu a final para o português.

Weverton, Gustavo Gómez, Danilo, Raphael Veiga e Dudu foram os cinco jogadores do Palmeiras escolhidos pelos treinadores e capitães das 16 equipas participantes, que nomearam Dudu como o melhor jogador da competição. Renato Augusto, do Corinthians, foi o único representante da equipa treinada por Vítor Pereira.