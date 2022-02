Depois de se ter estreado com um triunfo ao comando do Flamengo, Paulo Sousa deixou elogios ao plantel que tem à disposição.



«É um excelente grupo. É um grupo muito disponível para o trabalho, muito divertido e empático. Há muita vontade de aprender e de levar isso para o jogo. Estou muito satisfeito com o que foi transferido dos treinos para o jogo. Na última parte [do jogo] poderíamos ter maior controlo, tentámos acelerar em demasia e tivemos algumas precipitações. Ainda assim, tivemos inúmeras chances», disse, em conferência de imprensa.



O treinador português lembrou que a sua equipa está longe de ser um produto acabado e que precisará de tempo até estar adaptada às suas ideias.



«Pela experiência tenho, diria que precisamos de cinco a seis semanas de pré-temporada. Tivemos apenas três e perdemos alguns jogadores para as seleções. Este foi o primeiro jogo. Temos de preparar a equipa e ao mesmo tempo ganhar. Cultura tem de ser essa. Ganhámos e não sofremos, o que é fundamental. Defender bem e não dar hipóteses. Esperemos que a solidificação seja rápida», referiu.



O Mengão bateu o Boavista por 3-0 com golos de Marinho, Pedro e Gabigol.