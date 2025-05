Despedido no último fim de semana do Sport Recife, Pepa recorreu às redes sociais, esta terça-feira, para dizer adeus ao emblema do Nordeste.

«Chega ao fim a minha passagem pelo Sport. Foram meses de entrega total, de desafios superados com trabalho, respeito e consciência tranquila», começou por escrever o treinador de 44 anos.

«Levo comigo tudo o que construímos juntos. Foi uma caminhada que me marcou», referiu ainda.

Pepa conduziu o Sport à subida ao Brasileirão, mas somou dois empates e cinco derrotas nas primeiras sete jornadas. O treinador português, contudo, poderá continuar em solo brasileiro, isto porque a imprensa do país dá conta de negociações com o Athletico Paranaense, da Série B.

Diga-se, ainda, que o Sport continua com os portugueses João Silva, Gonçalo Paciência e Sérgio Oliveira no plantel.