As histórias sobre Jorge Jesus continuam a fazer as delícias no Brasil.

Desta vez, foi Mossoró quem recordou a época em que foi treinado pelo atual técnico do Flamengo, no Sp. Braga.

O antigo médio brasileiro falou sobre uma «limpeza» que Jesus promoveu nos arsenalistas, que mesmo assim não foi tão grande como o técnico desejaria.

«O Wender era um dos mais velhos e o Jesus queria mandá-lo embora, mas o presidente segurou-o», começou por dizer, citado pela ESPN, antes de recordar o fim da linha para Wender.

«O Jesus não fazia [treino] coletivo, dava treinos táticos e campo reduzido. O Wender questionou uma decisão dele no treino, então o Jesus foi para cima dele de forma agressiva e disse: ‘Tu achas que mandas aqui? Eu é que mando aqui. Pode pegar tuas coisas e vai embora’. Depois disso, o Wender não jogou mais», assegura Mossoró.

O médio, porém, desfaz-se em elogios à forma como Jorge Jesus lidera as suas equipas.

«O Jesus é muito líder, não tem meias palavras. Outros jogadores discutiram e ele manda-os logo sair do treino, suspende. Quem faz tratamento médico tem que estar duas horas antes do treino e se cuidar. Ele é muito rigoroso e envolve-se em tudo no clube. Tudo isso faz dele um tipo vitorioso», conclui.