Renato Paiva foi apresentado esta sexta-feira como novo treinador do Botafogo e destacou que é com «orgulho e satisfação» que assume o comando de um «gigante do futebol mundial e brasileiro».

«Quando surgiu a oportunidade eu não pestanejei e fiz tudo ao meu alcance. Chego com trabalho de 23 anos, sendo 18 na formação do Benfica», disse o treinador português, que sucede a Artur Jorge, antes de destacar os trabalhos que fez no Independiente del Valle, León, Bahia e Toluca.

«No Toluca tive o meu melhor trabalho não só em qualidade, mas em números. Não chegamos à final, mas os números na fase regular foram bons. Tenho o ADN do Botafogo. O adeptos exige que se ganhe e vamos jogar dessa forma, o "Botafogo Way"», frisou.

O técnico de 54 anos prometeu montar uma equipa «ofensiva» e considerou que orientar o Botafogo é o «casamento perfeito».

«A primeira coisa que me fez aceitar o projeto é o escudo, a grandeza e a história. Chego num momento em que vou treinar o campeão do Brasil e da América. Isso juntando a uma história de gente tão ilustre, como Garrincha, Maurício, Túlio, Nilton Santos... isso era mais que suficiente quando o convite chegou. Recusei alguns convites porque não eram projetos. Essa forma do John [Textor] e da Eagle de olhar o jogo é a cara da minha equipa técnica e como vemos o trabalho. Pedir tempo é complicado, eu sei, mas este projeto é um casamento perfeito. Nem sempre vamos ganhar. Para mim o jogar bem é relativo, mas temos que ter a bola. Os jogadores vão desfrutar muito. O Artur [Jorge] deixa uma marca positiva. Dentro de tudo isto o nome do Botafogo era suficiente. Foi uma proposta dentro de tudo o que eu vejo», reconheceu.

Renato Paiva, que assinou até ao final de 2026, assumiu que não foi o único nome em cima da mesa de John Textor, mas salientou que foi «o escolhido no meio de tantos». Além disso, prometeu convencer os adeptos de que é «o mais preparado de todos».

«Acredito muito em sinais. Quando não renovei com o Toluca, de forma surpreendente por tudo o que aconteceu, eu senti que algo de grande estava para acontecer. O melhor trabalho que fiz foi este no Toluca, faltou só o título. Não foi possível, mas sentimos um peso de injustiça. Por questões pessoais, eu vivo no Rio há pouco tempo e acabou por acontecer. O Botafogo sem treinador, o meu nome associado e sentia que poderia ser chamado. Valorizo muito esses sinais e acho que vão ajudar muito a dar-nos títulos nesta temporada. Estou preparado. Representa muito para a minha carreira treinar um clube deste tamanho. Não é só um sonho, mas um objetivo. Sei que não era unânime. Sei que há adeptos que gostam do meu nome e outros que não gostam. Aos que gostam, eu agradeço. Aos que não gostam eu vou convencê-los», concluiu.