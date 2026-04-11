São Paulo de Cédric perde, Nuno Moreira no banco no empate do Vasco
Portugueses com dia azarado no Brasileirão
Depois de um arranque prometedor no Brasileirão, o São Paulo voltou a tropeçar, desta feita na visita ao Vitória, este sábado, com uma derrota por 2-0.
A equipa comandada por Roger Machado foi para intervalo a perder, graças ao golo de Caca, aos 35 minutos.
Tudo ficou ainda mais complicado para os visitantes aos 54 minutos, quando Lucas Ramon foi expulso com vermelho direto, por atingir Matheuzinho com um golpe na cabeça.
O internacional português Cédric Soares foi lançado pouco tempo depois, mas, a jogar com dez, o tricolor paulista ainda sofreu o segundo golo, apontado por Ramon, a sete minutos dos 90.
Com este desaire, o São Paulo pode até cair do pódio nesta 11.ª jornada, caso o Flamengo, de Leonardo Jardim, vença o Fluminense no domingo. O Mengão, quarto classificado, tem 17 pontos em nove jogos, enquanto o São Paulo, que é terceiro, soma 20 pontos e já leva 11 encontros disputados.
Também este sábado, o Vasco da Gama voltou a comprometer fora de casa, ao empatar no reduto do Remo (1-1).
Com o extremo português Nuno Moreira a nem sequer sair do banco, o Vasco chegou à vantagem aos 54 minutos, por intermédio de Andrés Gómez. O conjunto carioca, no entanto, deixou escapar os três pontos na reta final, ao sofrer o golo de Marllon, aos 84 minutos.
O Vasco segue, à condição, no 11.º lugar, com 13 pontos, ao passo que o Remo é 19.º, com oito.