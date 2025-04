Após a goleada por 7-0 nos quartos de final da Liga dos Campeões asiática, Jorge Jesus foi confrontado na zona mista com a possibilidade de rumar à seleção do Brasil, isto perante o desejo assumido de um jornalista (com um cachecol com Al Hilal) de que não deixasse o emblema saudita.

«Brasil? Samba! Carnaval», começou por dizer bem disposto.

«I don't know [não sei]. Bla, bla, bla, bla... só», acrescentou o treinador português.