Após a goleada frente ao Cuiabá, Abel Ferreira defendeu-se das críticas e deixou rasgados elogios à presidente do Palmeiras, Leila Pereira.



«Não sou essa máquina, faço o melhor com o que tenha nas mãos. Tenho sorte numa coisa: tenho os jogadores a darem o melhor sempre e uma presidente... vê-se alguns dirigentes no Brasil, não são todos, que lideram tão bem como ela. Leila tem mais coragem do que muitos juntos dentro do clube para cada um fazer o que deve. Tenho orgulho em ser liderado por ela. Essa vitória é toda para ela», começou por dizer.

Questionado acerca da onda de lesões que afetou o plante do Verdão nas últimas semanas, Abel aproveitou para sublinhar que só tem de «dar satisfações a três mulheres» na vida.



«Uma coisa que têm de entender é que só tenho de dar satisfações a três mulheres: à minha mãe, à minha mulher e à Leila [presidente]. Elas são as únicas que podem pedir-me explicações. Os outros podem manifestar-se, elogiar, reclamar. O treinador tem de saber ouvir e aceitar. Infelizmente aconteceram muitas coisas dentro do clube em agosto e a pior foram as lesões. Umas vocês souberam e outras não», referiu ainda.

«O Palmeiras nunca teve tantas lesões desde que estou aqui. O Estêvão lesionou-se, voltou e lesionou-se, o Murilo igual, o Mayke... Pedimos muito para adiarem este jogo. Disseram que iríamos ser beneficiados, é sempre assim. Peço sempre para jogar com três dias de descanso num relvado bom. A minha presidente luta por isso, mas ninguém quer lutar pelo que está a acontecer», acrescentou.



Por último, o técnico do Verdão deixou uma garantia: «Quem foi o grande rival do Palmeiras em 2020? Santos. 2021? Flamengo. 2022? Atlético Mineiro. E o Palmeiras lá. 2023? Botafogo. Se não for para ganhar, não estou aqui para nada. Vou repetir o que disse aos meus jogadores: 'Se passar um ano sem títulos, saio'. Nunca fui demitido por uma mulher. (...) Vamos continuar a lutar. Nunca prometi títulos, dando o melhor de mim. Agradeço muito o carinho dos adeptos», concluiu.