O Palmeiras venceu na receção ao Flamengo, por 1-0, mas não conseguiu reverter a desvantagem de dois golos que trouxe do Maracanã e foi afastado, na última madrugada, da Taça do Brasil. Abel Ferreira esteve no banco, mas acabou expulso na segunda parte.

Já na reta final do encontro, o treinador português irritou-se com uma decisão da equipa de arbitragem e agarrou nos genitais. O árbitro Anderson Daronco foi alertado para ver as imagens no monitor do VAR e expulsou Abel Ferreira por «por fazer gesto obsceno com as mãos».

Após a partida, o treinador do Palmeiras negou que o gesto fosse em direção à equipa de arbitragem, mas considerou que faltou «coragem» ao árbitro.

«Já tive a oportunidade de mostrar as nossas imagens, que o Palmeiras tem vista de cima. Há uma falta do meu lado direito, e as imagens são claras, que eu não concordo. E foi uma arbitragem, sobretudo na segunda parte, que parou muito. E é preciso coragem para arbitrar um jogo deste nível. E quando acontece a falta, viro na direção da minha equipa técnica e faço o gesto, de que o árbitro não teve coragem. Não teve coragem», começou por dizer Abel ao «Canal do André Hernan».

«Não vou negar o gesto, fiz o gesto, mas em momento algum tive a intenção de ofender alguém. Era preciso coragem para apitar. Já pedi desculpa aos jogadores e vou fazer à minha mãe, às minhas filhas e à minha esposa», prosseguiu.

«Mas em momento nenhum tenho intenção de ofender com este gesto quem quer que seja. A imagem é muito clara. É só o que tenho a dizer sobre esta situação. E já percebi que faça o que fizer, as câmaras estão sempre viradas para mim. Pena que a expulsão só venha três minutos depois. Foi isto que passou», concluiu o treinador português.