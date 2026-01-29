Os treinadores portugueses entraram no Brasileirão com o pé esquerdo!

O Palmeiras, de Abel Ferreira, empatou a dois golos na visita ao Atlético Mineiro, enquanto o Grémio, de Luís Castro, foi derrotado na visita ao Fluminense (2-1).

Segundo classificado na edição passada do campeonato brasileiro, o Palmeiras até marcou primeiro em Belo Horizonte, pelo argentino Flaco López, aos 27 minutos. Os anfitriões, no entanto, chegaram ao empate ainda antes do intervalo, por Victor Hugo (44m) e, já na segunda parte, um autogolo de Khellven (74m) consumou a reviravolta do Galo. A seis minutos dos 90, Vitor Roque anotou o golo da igualdade.

No Maracanã, o Fluminense adiantou-se com golos de Nonato, aos 46 minutos, e do argentino Luciano Acosta, aos 59. O ex-Benfica Carlos Vinícius ainda reduziu, em cima do último quarto de hora.

Já o Flamengo, campeão brasileiro, perdeu por 2-1 na visita ao São Paulo. O ex-Sporting Gonzalo Plata até adiantou o Mengão aos 54 minutos, mas Luciano (61m) e Danielzinho (71m) apontaram os golos da reviravolta da equipa da casa.

Quanto a outros jogos, o português Josué foi expulso na derrota caseira do Coritiba diante do RB Bragantino (1-0) e João Pedro foi titular no desaire do Remo em casa do Vitória (2-0).