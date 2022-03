Num clássico de treinadores portugueses, Abel saiu a sorrir frente a Vítor Pereira. O Palmeiras derrotou o Corinthians por 2-1, no Allianz Parque, e continua imparável no campeonato Paulista.



O Verdão chegou ao intervalo a ganhar graças a um golo de penálti de Raphael Veiga aos 29 minutos. Ao contrário do que aconteceu na primeira parte, o Timão conseguiu igualar a contenda também da marca dos onze metros por Róger Guedes.



A equipa orientada por Abel acabaria por fazer o 2-1 por Danilo aos 69 minutos. Com esta vitória o Palmeiras chegou aos 29 pontos e segue invicto no campeonato paulista enquanto o Corinthians tem 20 pontos.



O resumo do jogo: