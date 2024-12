Apesar das conquistas do Brasileirão e da Libertadores, o futuro de Artur Jorge no Botafogo ainda é incerto. O treinador português tem propostas em mãos, mas a vontade dos adeptos do Fogão é que continue no Rio de Janeiro, tal como fizeram questão de demonstrar aquando da chegada da equipa ao Brasil, após a derrota com o Pachuca.

Questionado pela imprensa se iria deixar o clube para trás, Artur Jorge garantiu que ainda nada está definido.

«Não é difícil porque não estamos a falar de nada para trás. Estamos a falar daquilo que é o presente. Desfrutar um pouquinho com os adeptos que hoje fizeram questão de aqui estar. É uma prova de união e de enorme satisfação pelo que fizemos, construímos e deixámos, seguramente, um legado aqui nesse clube», começou por dizer o técnico, que ainda não conversou com John Textor.

«Vou amanhã [sábado] regressar a Portugal para o meu período de férias», afirmou ainda no aeroporto.