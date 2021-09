O Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, empatou na noite de domingo na receção ao Sport (0-0), em jogo da 19.ª jornada do Brasileirão.

Depois de derrotas ante o Atlético Mineiro, São Paulo, Cuiabá, Corinthians e Palmeiras, António Oliveira voltou a somar pontos no principal campeonato brasileiro, mas não foi além do nulo na receção ao 18.º e antepenúltimo classificado. Isto mesmo a jogar com mais um desde o minuto 67, devido à expulsão de Hernanes na equipa visitante.

Com este resultado, o Athletico é oitavo classificado, com 24 pontos. Na próxima jornada, a equipa de António Oliveira joga ante o América Mineiro, no próximo sábado. Antes, já esta quarta-feira, o Athletico visita o FC Cascavel, para a segunda mão das meias-finais do estadual, o Campeonato Paranaense.