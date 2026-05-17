O Grémio de Luís Castro empatou na visita ao Bahia, neste domingo, na 16.ª jornada do Brasileirão. Ainda que o defesa Viery tenha aberto a contagem a favor dos visitantes aos 62 minutos, o avançado Sanabria restabeleceu a igualdade aos 72m.

O empate deixa o Bahia no oitavo lugar, com 23 pontos, cinco de vantagem para o Grémio (15.º). A turma de Luís Castro está em igualdade com Santos (16.º) e Corinthians (17.º). No domingo há receção ao Santos.

Quanto ao Botafogo, os comandados de Franclim Carvalho levaram a melhor sobre o Corinthians, vencendo por 3-1. O ex-Benfica Arthur Cabral inaugurou o marcador a favor do “Fogão” ao sétimo minuto, bisou aos 32 e completou o hat-trick ao minuto 70. Pelo meio, Garro reduziu aos 11 minutos.

Aos 28 anos, Arthur Cabral acumula nove golos em 27 jogos neste ano pelo Botafogo.

O “Fogão” ocupa o nono lugar, com 21 pontos e um jogo a menos, estando a três pontos do top-4. Por sua vez, o Corinthians é a primeira equipa em lugares de descida (17.º).