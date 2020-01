O treinador português Augusto Inácio somou, na última noite, a primeira vitória ao serviço do Avaí, ao terceiro jogo oficial pelo clube. Na segunda jornada do campeonato Catarinense, a equipa brasileira bateu o Marcílio Dias por 3-1.

Jonathan e Airton, na primeira parte, respetivamente aos 11 e 14 minutos, adiantaram o Avaí no marcador. Na segunda parte, Medina reduziu ao minuto 58 para os visitantes, mas Zé Marcos tranquilizou o Avaí, aos 61 minutos, fazendo o 3-1 final.

O Avaí ascende assim à liderança entre as dez equipas do Catarinense, com quatro pontos, os mesmos do Figueirense e do Grémio Juventus.