Num duelo de treinadores portugueses, o RB Bragantino, de Pedro Caixinha, venceu este sábado na receção ao Corinthians, de António Oliveira, por 1-0, em jogo da terceira jornada do Brasileirão.

O autor do golo solitário do encontro foi Vitinho, logo aos cinco minutos de jogo, com um excelente remate de fora da área.

Na segunda parte, o Corinthians ainda teve um golo anulo por fora de jogo, aos 63 minutos.

Esta vitória permite ao RB Bragantino subir, à condição, à liderança do campeonato brasileiro, com sete pontos, mais um do que Grémio, Flamengo e Internacional, embora estes dois últimos tenham menos um jogo.

O Corinthians é 16.º, com apenas um ponto.

