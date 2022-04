Ao contrário de Paulo Sousa e Abel, Vítor Pereira arrancou a participação no Brasileirão com uma vitória. O Corinthians venceu fora de portas o Botafogo, que ainda não contou com Luís Castro no banco de suplentes, por 3-1.



Willian, ex-Chelsea e Arsenal, foi a figura do encontro disputado no Nilton Santos. O internacional brasileiro brilhou na primeira parte com assistências para os golos de Paulinho (17m) e de Lucas Piton (44m). Pelo meio, Mantuan anotou o outro golo do Timão.



O melhor que o Fogão conseguiu foi reduzir por Diego Gonçalves, de penálti, aos 66 minutos. Esta vitória permite ao Corinthians juntar-se a Coritiba, Atlético de Mineiro e Ceará no topo da classificação. Já o Botafogo está no lote das equipas que perderam na estreia juntamente com o Palmeiras, de Abel.



Veja os golos do encontro: