O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, recebeu e venceu este domingo o Fortaleza, por 1-0, em jogo relativo à quarta jornada do Brasileirão, o principal campeonato de futebol do Brasil.

Depois do 0-0 registado ao intervalo, o Corinthians chegou ao golo da vantagem e do triunfo graças a um autogolo de Jussa, aos 53 minutos.

Com este resultado, o Corinthians chega aos nove pontos, fruto de três vitórias e um empate, sendo agora líder isolado à condição. Fica à espera do resultado do Santos, que tem sete pontos e menos um jogo (defronta o São Paulo ainda nesta noite), bem como do duelo entre Internacional e Avaí, equipas que têm seis pontos cada e menos um jogo e que se defrontam igualmente esta noite.

O jogo marcou o regresso de Vítor Pereira ao banco, depois de ter testado positivo à covid-19.

Já este domingo, o Botafogo, treinado por Luís Castro, empatou.