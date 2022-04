O Corinthians recebeu e venceu o Avaí por 3-0, na segunda jornada do Brasileirão, e está à condição na liderança isolada da prova.



Na estreia de Rafael Ramos (ex-Santa Clara) a titular, quem brilhou foi Roger Guedes. O atacante do Timão anotou um hat-trick e deu o triunfo a Vítor Pereira. Ao contrário do compatriota Abel, que ainda não ganhou, o técnico tem um registo 100 por cento vitorioso no Brasileirão.



Os golos do triunfo do Corinthians: