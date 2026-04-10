Há 2h e 16min
VÍDEO: ex-Benfica salva Franclim Carvalho na estreia pelo Botafogo
Arthur Cabral estava em campo há 5 minutos quando marcou o golo que permitiu ao conjunto brasileiro arrancar um empate na receção ao Caracas
Franclim Carvalho estreou-se na noite desta quinta-feira (madrugada em Portugal) no banco do Botafogo, na condição de treinador principal, no empate a um golo dos alvinegros frente aos venezuelanos do Caracas, num jogo a contar para a primeira ronda da Taça Sul-Americana.
A equipa visitante até abriu o marcador, com um golo de Wilfred Correa ao minuto 43.
Para a segunda parte, Franclim Carvalho promoveu a entrada do avançado ex-Benfica Arthur Cabral, que cinco minutos depois viria a fazer o golo do empate para o Botafogo, fechando o resultado em 1-1.
A equipa do técnico luso, ex-adjunto de Artur Jorge, volta a entrar em campo na receção ao Coritiba, a contar para a 11.ª jornada no Brasileirão.
