O Flamengo, de Paulo Sousa, venceu o Clássico contra o Vasco da Gama por 1-0 e garantiu a presença na final do campeonato carioca.



O único golo do encontro foi anotado por Arão, aos 54 minutos. O Mengão confirmou assim o apuramento para o jogo decisivo do carioca depois de já ter vencido a primeira mão por 1-0.



O Flamengo pode assim conquistar o título de campeão estadual pela quarta vez consecutiva.



Veja o resumo do jogo: