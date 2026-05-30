Terminada a época com o Al Nassr e livre no mercado, Jorge Jesus vai aproveitar as férias para passar uns dias no Brasil.

O treinador português chegou ao Rio de Janeiro acompanhado por familiares e vai assistir pela primeira vez a um jogo do Flamengo desde que deixou o clube em 2020. O técnico de 71 anos estará nas bancadas do Maracanã este sábado, para o duelo da equipa comandada por Leonardo Jardim, contra o Coritiba, no Brasileirão.

Antes do jogo, segundo o Globoesporte, os dois treinadores lusos devem encontrar-se para um almoço.

Jesus, recorde-se, treinou o Flamengo entre 2019 e 2020, tendo conquistado cinco títulos, entre os quais o campeonato brasileiro e a Libertadores. O técnico português foi recentemente campeão saudita e vai dar um novo rumo à carreira.