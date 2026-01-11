Made In
VÍDEO: Palmeiras de Abel Ferreira entra a vencer no Paulistão
Triunfo por 1-0 sobre a Portuguesa
O Palmeiras arrancou a temporada 2026 com uma vitória na visita à Portuguesa (1-0), na última noite, a contar para a primeira jornada do Campeonato Paulista.
Sem algumas das principais figuras no onze, a equipa comandada por Abel Ferreira marcou aos 53 minutos, num lance bem trabalho e concluído por Luighi. Instantes antes, a Portuguesa tinha ficado reduzida a dez, por expulsão de Igor Torres (50m).
Tal como o Palmeiras, o Santos também entrou a vencer, desta feita na receção ao Grêmio Novorizontino (2-1), num jogo em que o ex-Benfica Gabigol, reforço para esta época, marcou. O «Peixe» é o próximo adversário do «Verdão».
