Vindo de uma derrota na Libertadores que provocou muita contestação a Abel Ferreira, o Palmeiras foi até ao Maracanã vencer o Flamengo por 3-0, na última madrugada, em jogo da 17.ª jornada do Brasileirão.

A equipa de Leonardo Jardim entrou melhor no jogo, somou ocasiões para se adiantar no marcador, mas tudo mudou aos 21 minutos, com a expulsão de Jorge Carrascal, por uma falta grosseira sobre Murilo.

Ainda demorou uns minutos, mas o Verdão conseguiu mesmo aproveitar a superioridade numérica e chegou ao golo por Flaco López. Aos 38 minutos, Allan recebeu um passe de Marlon Freitas, deu de calcanhar e o avançado argentino fez o 1-0.

Jardim não quis que o Flamengo ficasse recuado em campo e pagou caro. Com o Mengão lançado em busca do empate, o jogo ficou como o Palmeiras gosta e a equipa de Abel Ferreira foi letal nos contra-ataques.

Aos 57 minutos, Allan aumentou a vantagem do Verdão e, já aos 90+5, Paulinho fechou as contas da partida.

Com este triunfo, o Palmeiras, que vence o Flamengo para o Brasileirão pela primeira vez desde que Abel Ferreira chegou ao clube, reforça a liderança, com 38 pontos, mais sete do que o Mengão, que tem menos um jogo disputado.

Também na última madrugada, o Grémio, do português Luís Castro, venceu por 3-2 na receção ao Santos, que não contou com Neymar na ficha de jogo.

O jogo ficou marcado pela atuação de dois ex-Benfica. Gabigol apontou um bis para o Santos (32 e 55m) e Carlos Vinícius fez o mesmo do lado contrário (40 e 59m), igualando Pedro na lista de melhores marcadores do Brasileirão, com nove golos.

O golo decisivo foi apontado aos 63 minutos, por Teté.

O Grémio sobe, assim, ao 13.º lugar, com 21 pontos, ao passo que o Santos está em zona de despromoção, no 17.º posto, com 18.

Também na última madrugada, o surpreendente Vitória venceu em casa o Internacional (2-0) e o Mirassol levou a melhor na receção ao Fluminense (1-0).