O Palmeiras venceu por 1-0 na visita ao Vasco da Gama, este domingo, em jogo da sétima jornada do Brasileirão.

O único golo da partida foi apontado em cima da hora de jogo, por Vitor Roque, que marcou pela primeira vez com a camisola do Verdão, ao fim de 13 jogos. A defesa do Vasco comprometeu na saída de bola e Estêvão serviu o antigo avançado do Barcelona, que só precisou de encostar para a baliza.

Nuno Moreira, avançado português, foi titular no Vasco, mas saiu aos 67 minutos.

O Palmeiras sobe, à condição, à liderança do campeonato brasileiro, com 16 pontos, mais dois do que o Flamengo, que ainda não entrou em campo. Já o Vasco, ocupa o 13.º posto, com sete pontos.