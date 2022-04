O vice-presidente do Flamengo garantiu que Paulo Sousa tem apoio total da direção do emblema, não obstante a contestação dos adeptos à equipa sobretudo após a derrota no Carioca frente ao Fluminense.

«O que interessa é que o Paulo tem o apoio total da direção. Entendemos que ele precisa de tempo e esse tempo ser-lhe-á dado para colocar o pensamento dele no dia a dia», afirmou Marcos Braz em declarações à SporTV brasileira.

O dirigente referiu ainda que Paulo Sousa estava cogitado para o Flamengo desde que Jorge Jesus decidiu trocar o emblema brasileiro pelo Benfica a meio de 2020. «Gostaria de deixar aqui claro que a primeira vez que vimos a hipótese de Paulo Sousa acontecer foi ainda dentro da pandemia quando o Jorge Jesus saiu e ele ainda estava no Bordéus. Mas era uma operação muito difícil, não tínhamos tempo e havia imprevisibilidade financeira naquele tempo. Naquela época foi a primeira vez em falámos internamente do Paulo Sousa», revelou.