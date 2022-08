Após a eliminação da Taça do Brasil contra o Corinthians, o técnico do Atlético Goianiense, Jorginho, voltou a criticar Abel Ferreira e aproveitou para elogiar outro português: Vítor Pereira.



«Tenho de dar os parabéns ao Vítor Pereira pelo grande jogo. Cumprimentámo-nos no campo. É um tipo super simpático, diferente do Abel. Um português é diferente do outro. Já fui anfitrião três vezes aqui e nunca recebi um aperto de mão. Não vou falar mais sobre isso. É coisa do passado. Já falei o que tinha que falar. Quero parabenizar o Vítor e dizer que ele é um bom treinador, fez um bom trabalho», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Um português não tem nada a ver com o outro. Falei especificamente de um português, o Abel Ferreira, não do Vítor, não do Luís [Castro]. Não é uma questão de nacionalidade, é uma questão da pessoa, que por mais que seja muito simpática com os seus jogadores, que tenha um trabalho fantástico, tem uma postura que eu não gosto», completou.



Depois de ganhar por 2-0 em casa, o Atlético Goianense perdeu por 4-1 frente ao Corinthians e caiu nos quartos de final da Taça do Brasil.