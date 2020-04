Zico, figura emblemática do Flamengo, afirmou esta segunda-feira que a renovação de Jorge Jesus com o Flamengo, cujo contrato termina em junho, pode ser atrapalhada pela pandemia da covid-19, que levou à desvalorização do Real, como o Maisfutebol já tinha escrito.

«A situação mudou muito depois da pandemia, principalmente, por causa dessa mudança na moeda também. Isso aí gera um valor muito alto, que talvez o Flamengo não esperasse», disse o antigo jogador em entrevista à Bandeirantes, lembrando:

«Eu fiz uma entrevista com ele para o meu canal e o que me deu a impressão é que ele só não renovaria com o Flamengo se tivesse uma proposta de um Real Madrid, Barcelona, Bayern, Manchester United, Manchester City, essas equipas top que, na opinião dele, se igualam à equipa que ele está a orientar. Então, se fosse para uma equipa inferior à do Flamengo, ele preferia ficar no Flamengo.»

«Mas, esses valores aí são altos», avisou Zico. «No momento que os clubes estão a viver, é muito complicado assumir um compromisso e depois acabar por ir por água abaixo. Eu acredito que o momento é de reflexão e conversa, como bem disse o Braz [vice-presidente do Flamengo], por tudo isso que aconteceu nos últimos 30 dias.»