O Palmeiras de Abel Ferreira saiu derrotado por 1-0 na deslocação ao terreno do Santos na madrugada deste domingo, em jogo em atraso relativo à 13.ª jornada do Brasileirão. O técnico português no pós-jogo considerou que os erros acumulados condicionaram o rendimento, sobretudo na primeira parte.

«Não viemos à procura do empate. Vínhamos para ganhar o jogo. Na minha opinião, no primeiro tempo, o Santos teve mais bola, criou mais perigo. No entanto, tivemos muitos erros de passe. O nosso meio-campo, o motor, não funcionou da forma que queríamos. A percentagem foi 50 por cento de acerto e 50 por cento de erro. Na primeira parte, o Santos foi melhor», começou por dizer na conferência de imprensa.

«Na segunda, fizemos os ajustes que tínhamos de fazer. O Santos fez o golo no final, mas lembro-me de uma bola de saída com o Luighi, outra com o Flaco sozinho e a bola foi fora, uma do Maurício que leva um empurrão e não consegue acertar na bola. Foi muito melhor a segunda parte. Depois faltaram pilhas ao nosso número 5 e ao nosso número 8, e faltaram opções para refrescar esses jogadores. Veiga e Aníbal tiveram de jogar até ao fim», acrescentou, sublinhando as melhoras na equipa durante o segundo tempo.

O treinador evitou alongar-se sobre as ausências no plantel, devido à pausa para as seleções, mas admitiu que a falta de alternativas pesou na gestão do jogo.

«Eu jogo com os jogadores que tenho à disposição. Não quero falar nisso. Depois entendam como quiserem. Entrámos com uma equipa forte, corrigimos na segunda parte, o que lamento era querer substituir o Aníbal e não ter opções no banco», apontou.

A cinco jornadas do fim do campeonato, o Flamengo é líder isolado com mais três pontos que o Palmeiras. Abel sublinhou, no entanto, que só as contas no final é que importam.

«Este campeonato tem de ser analisado no fim. Os jogos cruciais, onde foi determinante ou não, influências que tiveram ou não. Mas vamos continuar a fazer aquilo que tem de ser feito. Melhorar a eficácia. É jogo a jogo, faltam 15 pontos e no final vamos ver», concluiu.