O Coritiba recebeu e venceu o Bahia (3-2), em jogo a contar para a 17.ª jornada do campeonato brasileiro.

Josué, ex-FC Porto e Sp. Braga, foi titular no «coxa» e assistiu para o primeiro golo, marcado por Bruno Melo, à passagem do minuto 56. O português está há três anos no Brasil.

No entanto, foi o conjunto forasteiro que seguiu em vantagem para o intervalo, e tudo começou com o autogolo do ex-Benfica Tiago Coser (26m). A reviravolta no resultado surgiu nove minutos depois. Joaquim Lavega, uruguaio de 21 anos, fez o gosto ao pé e adiantou o Coritiba na partida.

Ainda houve tempo para os comandados do técnico Fernando Seabra dilatarem o marcador. Num contra-ataque fulminante, Breno Lopes marcou o terceiro golo.

O Bahia reduziu para 3-2, em cima do apito final e já não foi capaz de chegar ao empate.

A equipa que integra o Grupo City não vence há cinco jogos consecutivos para o campeonato e ocupa o oitavo posto. Já o Coritiba, soma mais uma vitória em casa, sobe ao sexto lugar (26 pontos) e espreita os lugares de acesso à Taça Libertadores.