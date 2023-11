O Goiás, treinado pelo português Armando Evangelista, venceu na visita ao Coritiba, por 1-0, na noite de domingo, para a 32.ª jornada do Brasileirão.

Depois de quatro jornadas seguidas sem qualquer vitória, um golo do médio luso-brasileiro Raphael Guzzo, aos 70 minutos, deu uma vitória importantíssima ao Goiás na luta pela permanência no campeonato.

Foi o primeiro golo de Guzzo pelo Goiás, jogador que fez a maior parte da carreira em Portugal, com passagens pela formação e pela equipa B do Benfica, além do Tondela, do Famalicão, do Desp. Chaves e, mais recentemente, do Vizela. Jogou ainda nos espanhóis do Reus.

Com este resultado, o Goiás tem 35 pontos e é 17.º, em zona de descida, tendo à condição ultrapassado o Vasco, 18.º com 34 pontos e menos um jogo (recebe o líder Botafogo esta noite, 22h00). Está, ainda, a dois de Santos e Cruzeiros, que têm 37 pontos cada e são as duas primeiras equipas acima da zona de descida.