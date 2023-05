O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, recebeu e venceu o Grémio por 4-1, na noite de quarta-feira, para a quinta jornada do Brasileirão, assumindo a liderança à condição, antes da entrada em campo do Botafogo de Luís Castro esta noite contra o Corinthians (23h00).

Raphael Veiga deu vantagem ao Palmeiras aos 23 minutos, mas Bitello empatou em cima do intervalo (45+2m). Na segunda parte, Veiga bisou ao fazer o 2-1 de penálti ao minuto 56, tendo Mayke (68m) e Luan (73m) fechado as contas do triunfo da equipa de Abel, que tem agora 13 pontos, fruto de quatro vitórias e um empate. O Botafogo tem 12 pontos e menos um jogo e pode recuperar a liderança esta noite.

A noite não foi, de resto, a mais positiva para os restantes treinadores portugueses, até porque o Cuiabá foi goleado em casa pelo Atlético Mineiro e anunciou pouco depois a saída de Ivo Vieira.

Já o Bragantino, de Pedro Caixinha, foi o único a não perder além de Abel: empatou 2-2 na receção ao América Mineiro. Aloísio deu vantagem aos visitantes de penálti (15m) e fez o resultado final da mesma forma (78m), já depois de o Bragantino ter dado a volta com um bis de Helinho, aos 33 e 44 minutos.

O Cruzeiro de Pepa perdeu na receção ao Fluminense por 2-0, depois de ter somado três vitórias seguidas na prova. Ganso (44m) e Germán Cano (54m) fizeram os golos do Flu.

O Bahia, de Renato Paiva, perdeu por 3-0 na casa do Santos. No Vila Belmiro, Deivid (4m), Stiven Mendoza (14m) e Ângelo Gabriel (51m) fizeram os golos do jogo.

O Cruzeiro é quinto com nove pontos, o Bahia é 13.º com seis, os mesmos do Bragantino, 14.º.

Esta noite, além do Botafogo-Corinthians, há um Coritiba-Vasco também às 23 horas e, uma hora depois, o Fortaleza-São Paulo.