4-1.



Este foi o resultado alcançado tanto por Botafogo como por Palmeiras, na 17.ª jornada do Brasileirão.



Bruno Lage alcançou a primeira vitória ao comando do Fogão, líder da prova, na receção ao Coritiba. Logo aos três minutos, o ex-Boavista Gustavo Sauer abriu o marcador, mas os forasteiros reagiram de pronto e igualaram a contenda por Bruno Gomes seis minutos depois.



Nos dez minutos finais da primeira parte, o clube da Estrela Solitária marcou dois golos e chegou ao intervalo a ganhar por 3-1. Tiquinho Soares, jogador que passou por Nacional, V. Guimarães e FC Porto, devolveu a vantagem ao Botafogo aos 36 minutos e em cima do intervalo, Sauer fez o 3-1.



Na segunda parte Tiquinho Soares chegou também ele ao bis aos 50 minutos e fixou o resultado final. Ao mesmo tempo, o Palmeiras arrancou resultado idêntico na visita ao terreno do América Mineiro (4-1).



Entre os 18 e os 26 minutos, a formação treinada por Abel Ferreira marcou por duas vezes por Murilo e Rony. O «Coelho» encurtou diferenças no marcador a seis minutos do intervalo graças a um golo de Nicolas Vichiatto.



No arranque da segunda metade o campeão brasileiro chegou confortavelmente à goleada com tentos de Artur e de Rony, o segundo no jogo.



Feitas as contas o Botafogo lidera o Brasileirão com 43 pontos, mais 12 pontos que o Flamengo e Palmeiras, equipas que partilham o segundo posto. No entanto, Mengão e Verdão ainda podem ser ultrapassados pelo Grémio nesta jornada.



Os melhores momentos do Botafogo-Coritiba: