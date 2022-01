O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, qualificou-se este sábado para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra (16 avos de final), com uma vitória por 1-0 no prolongamento, na deslocação ao Bristol City.

Num duelo entre duas equipas do Championship, um golo do ex-Liverpool Harry Wilson, aos 105 minutos, desfez o 0-0 que motivou a realização da meia-hora extra, em Bristol. Wilson bateu um canto do lado direito, de forma curta, recebeu depois a bola de Kebano e viu o cruzamento para a área entrar diretamente na baliza. Foi uma aposta em cheio de Marco Silva, que tinha lançado o internacional galês de 24 anos no início do prolongamento.

Domingos Quina foi titular no Fulham e foi substituído aos 71 minutos de jogo.

Ao início deste sábado, já houve mais cinco jogos e, portanto, há já sete apurados conhecidos para os 16 avos, que iniciaram na sexta-feira com a vitória do Manchester City.

O golo de Harry Wilson:

Resultados deste sábado:

Mansfield-Middlesbrough, 2-3

Bristol City-Fulham, 0-1 (após prolongamento)

Burnley-Huddersfield, 1-2

Coventry-Derby, 1-0

Hartlepool-Blackpool, 2-1

Millwall-Crystal Palace, 1-2