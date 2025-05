Bruno Fernandes assumiu que acompanhou os festejos do bicampeonato do Sporting e lamentou não ter marcado presença no Marquês de Pombal.

«Muita felicidade e gratidão pelo que passei no Sporting. É um clube pelo qual tenho um carinho enorme e estava tão ou mais feliz do que todos aqueles que estavam a festejar. Infelizmente, não pude lá estar, mas ainda hei de festejar muitos títulos do Sporting no Marquês», confessou o internacional português, à Sport TV, antes de destacar o crescimento recente dos leões.

«Gostava de ter estado lá para aplaudir os jogadores e todo o staff. Pude aplaudir os que aqui estão, que também fizeram parte disso e dei-lhes os parabéns. O Sporting está num processo de mudança grande, teve uma ajuda grande do mister Ruben [Amorim], do [Hugo] Viana e do presidente [Frederico] Varandas e conseguiu mudar a dinâmica. Voltaram a ser competitivos e a ganhar», vincou.

Visivelmente emocionado, Bruno Fernandes revelou: «No final do jogo, recebi uma chamada do João Reis, o roupeiro, e deixou-me de lágrimas nos olhos. É um clube que vai ter sempre um lugar no meu coração.»

O médio do Manchester United igualou Cristiano Ronaldo ao ser considerado o jogador do ano do clube, por votação dos adeptos, mas garantiu que o que mais quer é igualar os títulos do compatriota nos «red devils».

«Significa muito. O reconhecimento dos nossos adeptos e dos companheiros de equipa é muito importante e gratificante. Igualar nomes como Cristiano Ronaldo, que fez história neste clube… mais do que empatar com o Cristiano neste troféu, quero empatar com ele no número de troféus que ele ganhou por este clube e quero começar já amanhã [quarta-feira] pela Liga Europa. É uma competição que está a 24 horas de distância e é tudo o que tenho na minha cabeça neste momento. Este reconhecimento tem de me fazer acreditar mais e querer dar algo de volta aos adeptos», sublinhou.

No lançamento a essa final com o Tottenham, Bruno Fernandes deu o mote.

«Estes jogos decidem-se muito com coração, além do espírito de sacrifício e entreajuda. Todos nós no balneário temos noção disso e estamos cientes do que temos de fazer, além da parte tática que preparámos e todas as análises que fizemos», rematou.