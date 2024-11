Ruben Amorim já iniciou funções no Manchester United, como novo treinador do histórico clube inglês. Bruno Fernandes está de serviço na Seleção Nacional e ainda não se cruzou com o técnico, mas deu uma entrevista aos meios do United onde fala sobre Amorim.

Fernandes, que deixou Lisboa alguns meses antes da chegada do novo treinador, vindo do Braga, em 2020, tem sido um observador atento do seu antigo clube à distância.

Bruno acredita que a despedida carinhosa que Amorim teve após a recente vitória sobre o Manchester City - o seu último jogo em Alvalade - mostrou o impacto que Amorim teve no Sporting.

«Obviamente, para mim, o que sobressai, como vos disse, é a ligação que ele tem com os jogadores. Vê-se isso no final do jogo, quando um treinador abandona o seu clube a meio da época e com tudo o que ainda tem de ganhar», afirma o médio.

«E vê-se a forma como se despedem dele, como o fazem sentir parte da equipa e como o tratam. Isso mostra que se trata de um grande caráter e de alguém que dá tudo de si pelos jogadores», continua.

Bruno Fernandes destacou ainda a fé que Ruben Amorim coloca nos seus jogadores e como os defende em todas as situações.

«Vi muitos, muitos momentos em que os jogadores estavam a passar por dificuldades e ele manteve a sua fé neles. Ele vai sempre à conferência de imprensa e defende sempre os seus jogadores. Mantém-nos sempre debaixo de olho para lhes dar a melhor oportunidade de brilharem», explica Bruno Fernandes.

«Ele tinha uma equipa muito jovem e eles precisavam disso e espero que, quando ele vier para cá, possa fazer o mesmo com os jovens. Nós, os jogadores com mais experiência, temos de o ajudar a conseguir isso e a tirar o melhor partido de todos os jogadores do clube», termina o internacional luso.

Ruben Amorim mudou-se para Inglaterra na segunda-feira, iniciando um contrato de três anos com o Manchester United, com fim em 2027.