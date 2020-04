Além de imprensa e adeptos, Bruno Fernandes também conquistou os próprios colegas de equipa no Manchester United. O espanhol Juan Mata elogiou o internacional português e revelou o que faz assim que o vê todas as manhãs.



«Quando o vejo de manhã canto a música que os adeptos lhe fizeram, 'Bruno, Bruno. Penso que ele fica feliz com os meus bons dias», revelou o médio, numa sessão de perguntas e respostas promovida pelos red devils.



«Ele é um tipo fantástico, tornámo-nos muito próximos, e é um grande jogador. Tem estado muito bem», acrescentou.



Por sua vez, Bruno Fernandes chama a Juan Mata «pequeno mágico».