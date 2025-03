Bruno Fernandes assumiu que podia ter deixado o Manchester United no verão passado.

«Reuni com o clube porque tinha uma proposta para sair e falámos sobre a possibilidade de sair do clube ou de ficar. Disseram o que queriam de mim. Apenas perguntei se continuavam a ver-me como parte do futuro do clube e também falei com Ten Hag. Ele e o clube foram bastante claros: disseram que pensavam que eu seria uma peça muito importante para esta reconstrução que querem fazer de uma forma diferente. Ouvi o que tinham para me dizer e pensei que podíamos ter sucesso», disse o capitão do Manchester em declaraçoes aos jornalistas após o hat-trick apontado à Real Sociedad na Liga Europa.

Bruno Fernandes lamentou o mau início de temporada e o despedimento do antigo treinador e puxou a responsabilidade dos resultados para todos. «Agora estamos num momento diferente com um treinador diferente e que pensa de forma diferente e tem uma outra forma de jogar. Continuo muito feliz no clube, como sempre fui. Representar este clube é uma grande honra para mim, independentemente da posição em que estamos no campeonato. Vou dar sempre o máximo para manter o clube a lutar por tudo o que for possível», destacou ainda.

O internacional português foi ainda questionado sobre as declarações recentes de Jim Ratcliffe, coproprietário dos Red Devils que disse que alguns jogadores não eram suficientemente bons para jogar no Man United ou que recebiam salários desajustados para a qualidade que tinham. «Claro que não é agradável ouvir algumas coisas. Nenhum jogador gosta de ouvir críticas, que não é suficientemente bom ou que ganha demasiado. Cada um tem o seu contrato, o clube aceita fazê-lo no início ou quando se renova. Depois, cabe a nós provarmos que podemos ser importantes para o clube», apontou.

A cumprir a sexta temporada no Manchester United, Bruno Fernandes venceu apenas uma Taça de Inglaterra e uma Taça da Liga pelo histórico emblema inglês. «Se mereço mais do que isto? Mereço o mesmo que os meus companheiros. Estou no mesmo barco deles. Se eu ainda não dei tudo ou não dei mais ao clube até agora, é porque não mereço, como toda a gente no balneário. Não importante o que fazes, quantos golos marcam ou quantas assistências fazes. Isso não muda nada: o importante é o sucesso da equipa e do clube. Claro que quero lutar pelos maiores troféus. Foi isso que eu disse ao clube e foi isso também que me disseram que queriam», referiu.

Bruno Fernandes comentou as críticas recentes que Roy Keane, histórico do Man United e hoje comentador televisivo, lhe dirigiu. «Cada pessoa tem a sua opinião e é normal. Não posso mudar o que as pessoas pensam. Tudo o que tenho de fazer é entrar no campo e dar o melhor de mim pelo clube. Roy Keane foi um capitão fantástico do clube, um dos melhores, pelo que dizem. (...) Ganhou tudo pelo clube, é muito respeitado por toda a gente e também tem todo o meu respeito. (...) Tento ser o melhor capitão possível, ajudar toda a gente da melhor forma que sei e posso. Tenho muitas coisas para melhorar, não só como capitão, mas também como jogador e pessoa. Haverá sempre críticas e isso vai fazer-me crescer», rematou.